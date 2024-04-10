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04:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола рассказал, в чём заключается его мотивация тренировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о личной мотивации.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Я люблю это дело. Платят хорошо, и мне это нравится. Мне нравится играть и в Мадриде, и на выезде в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три турнира Лиги чемпионов УЕФА.

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