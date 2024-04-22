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12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «ПСЖ» Энрике: Пока стороны не выскажутся, мне нечего сказать про Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о форварде клуба Килиане Мбаппе.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Мбаппе? Мне нечего сказать. Пока стороны не выскажутся, я буду хранить молчание. Когда они выскажутся, я тоже выскажусь», — приводит слова Энрике журналист Абделла Булма.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 32 матча, в которых забил 41 мяч и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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