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23:31 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Днепр» в чемпионате Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали третью победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Днепр МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо" Минск

На протяжении всей встречи 6-го тура в Могилеве с местным «Днепром» действующие чемпионы страны имели преимущество, но долго не могли его реализовать. Только в середине второй половиные игры Раймод Адеола открыл счет, а потом Дмитрий Подстрелов установил окончательный результат — 2:0 в пользу минчан.

Также сегодня жодинские торпедовцы обыграли на своем поле футболистов «Сморгони» со счетом 2:0. С таким же результатом «Ислочь» переиграла в Минске гродненский «Неман». Ранее футболисты «Витебска» добыли третью победу подряд, обыграв у себя дома борисовский БАТЭ со счетом 1:0. В Бресте местные динамовцы разошлись миром с новополоцким «Нафтаном» — 2:2.

Заключительные поединки 6-го тура состоятся завтра: «Гомель» — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск), «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Славия» — 13 очков (5 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 13 (6), «Неман» — 12 (6), «Динамо» (Брест) — 12 (6), «Динамо» (Минск) — 12 (6).

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.

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