Российский футболист сделал свой клуб чемпионом в Европе: роскошный гол Пруцева принес «Целе» титул в Словении
Футболисты «Целе» за три тура до финиша гарантировали себе золотые медали чемпионата Словении.
Целе
Црвена Звезда
Футболисты «Целе» за три тура до финиша гарантировали себе золотые медали чемпионата Словении.
В воскресенье «Целе» на своем поле обыграл «Олимпию» — 1:0. Единственный гол забил российский полузащитник Егор Пруцев, который из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку.
Для «Целе» это второй чемпионский титул после сезона-2019/20.
Пруцев выступает за «Целе» на правах аренды — 21-летний футболист принадлежит сербской «Црвене Звезде».