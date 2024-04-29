Российский футболист сделал свой клуб чемпионом в Европе: роскошный гол Пруцева принес «Целе» титул в Словении | Источник:

В воскресенье «Целе» на своем поле обыграл «Олимпию» — 1:0. Единственный гол забил российский полузащитник Егор Пруцев, который из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку.