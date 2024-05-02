Конте может вернуться на пост главного тренера «Челси»

Сообщается, что первые контакты с окружением Конте состоялись в последние несколько часов. Владелец «Челси» Тодд Боэли рассчитывает получить окончательный ответ от итальянского специалиста в ближайшие несколько недель.

Интерес к Конте проявляют также «Милан» и «Наполи», а сам специалист предпочел бы продолжить карьеру на родине. Однако «Милан» планирует сделать ставку на молодежь, в то время как «Наполи» безрезультатно ведет переговоры с Конте уже долгое время. «Челси» готов предложить 54-летнему тренеру крупный контракт и амбициозный проект на трансферном рынке.