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14:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конте может вернуться на пост главного тренера «Челси»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лондонский «Челси» начал переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте по поводу его возвращения на тренерский мостик футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает La Repubblica.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сообщается, что первые контакты с окружением Конте состоялись в последние несколько часов. Владелец «Челси» Тодд Боэли рассчитывает получить окончательный ответ от итальянского специалиста в ближайшие несколько недель.

Интерес к Конте проявляют также «Милан» и «Наполи», а сам специалист предпочел бы продолжить карьеру на родине. Однако «Милан» планирует сделать ставку на молодежь, в то время как «Наполи» безрезультатно ведет переговоры с Конте уже долгое время. «Челси» готов предложить 54-летнему тренеру крупный контракт и амбициозный проект на трансферном рынке.

Конте работал в «Челси» в 2016−18 годах и выиграл с клубом чемпионат Англии в сезоне-2016/17 и Кубок Англии в сезоне-2017/18. Последним местом работы итальянца был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года.

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