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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье заявил, что стал жертвой мести

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Бывший тренер футбольных клубов «Ницца» и «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье связал с местью разгоревшийся в 2023 году скандал с обвинениями его в расизме. Об этом он заявил изданию RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

Весной 2023 года в СМИ был обнародован отрывок электронного письма Жюльена Фурнье, который работал с Гальтье в «Ницце». По его словам, Гальтье как-то сказал ему, что в «Ницце» «не может быть так много чернокожих и мусульман». Против специалиста, который к тому времени уже работал в «ПСЖ», было возбуждено уголовное дело по обвинению в «моральном преследовании и дискриминации», Гальтье грозило до трех лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. В июле он расторг контракт с «ПСЖ» по согласию сторон, а в декабре суд вынес оправдательный приговор специалисту.

Вспоминая скандал, Гальтье поблагодарил за поддержку руководителей «Ниццы» и «ПСЖ», включая эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани и миллиардера Джима Рэтклиффа, который в феврале стал совладельцем английского «Манчестер Юнайтед».

«Они очень помогли моей семье, их постоянная поддержка убедила меня в том, что я стал жертвой мести. Месть — это не мое утверждение. Это указано в решении суда. Это позор. Сейчас я полностью и окончательно успокоился. Правосудие установило мою невиновность. Сомнений не осталось. Вот почему я счастлив. Обвинения в мой адрес были абсолютно бессмысленны. Весь путь футболиста и тренера это доказывает», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Гальтье 57 лет. Он работал главным тренером во французских «Сент-Этьене», «Лилле», «Ницце» и «ПСЖ». С октября 2023 года он руководит катарским клубом «Аль-Духаиль».

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