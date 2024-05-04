Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье заявил, что стал жертвой мести

Весной 2023 года в СМИ был обнародован отрывок электронного письма Жюльена Фурнье, который работал с Гальтье в «Ницце». По его словам, Гальтье как-то сказал ему, что в «Ницце» «не может быть так много чернокожих и мусульман». Против специалиста, который к тому времени уже работал в «ПСЖ», было возбуждено уголовное дело по обвинению в «моральном преследовании и дискриминации», Гальтье грозило до трех лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. В июле он расторг контракт с «ПСЖ» по согласию сторон, а в декабре суд вынес оправдательный приговор специалисту.