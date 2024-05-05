Хосеп Гвардиола: три игры, девять очков, и мы станем чемпионами

«Осталась одна неделя: три игры, девять очков, и мы станем чемпионами. Наберём шесть или семь очков — “Арсенал” выиграет АПЛ. Нагнать разницу мячей невозможно, нам нельзя играть вничью. “Арсенал” играет очень хорошо и стабильно. Есть три игры — надеюсь, мы выиграем первую и вторую и доберемся до третьей, взяв судьбу чемпионства в свои руки», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.