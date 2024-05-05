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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосеп Гвардиола: три игры, девять очков, и мы станем чемпионами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о раскладах на завершающем этапе чемпионской гонки в Английской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

Манчестер Сити
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Хосеп Гвардиола: три игры, девять очков, и мы станем чемпионами | Источник: Чемпионат.com

«Осталась одна неделя: три игры, девять очков, и мы станем чемпионами. Наберём шесть или семь очков — “Арсенал” выиграет АПЛ. Нагнать разницу мячей невозможно, нам нельзя играть вничью. “Арсенал” играет очень хорошо и стабильно. Есть три игры — надеюсь, мы выиграем первую и вторую и доберемся до третьей, взяв судьбу чемпионства в свои руки», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, за три игры до конца сезона подопечные Хосепа Гвардиолы Английской Премьер-Лиги с 82-мя набранными очками находятся на втором месте в турнирной таблице после 35-ти проведённых игр, уступая лидирующему лондонскому «Арсеналу» на одно очко. Отметим, что «Манчестер Сити» провёл на один матч меньше.

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