ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз, выиграв титул впервые за 6 лет | Источник: Sport24

В 32-м туре Эредивизи команда из Эйндховена на своем поле обыграла со счетом 4:2 «Спарту».

Теперь ПСВ под руководством Петера Боса опережает на 12 очков идущий вторым «Фейеноорд», который не сможет отыграть этот разрыв за три оставшихся тура.