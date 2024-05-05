ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз, выиграв титул впервые за 6 лет
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов сезона — 2023/24.
ПСВ
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов сезона — 2023/24.
В 32-м туре Эредивизи команда из Эйндховена на своем поле обыграла со счетом 4:2 «Спарту».
Теперь ПСВ под руководством Петера Боса опережает на 12 очков идущий вторым «Фейеноорд», который не сможет отыграть этот разрыв за три оставшихся тура.
Чемпионский титул ПСВ завоевал в 25-й раз в своей истории и впервые с сезона — 2017/18.