Стало известно, на каких условиях «Атлетико» хочет сохранить Антуана Гризманна

По информации источника, в мадридском клубе провели на минувшей неделе встречу с сестрой футболиста, Мод Гризманн, на котором дали ей понять, что «Антуан может остаться в команде столько, сколько он захочет» с точки зрения, что французский нападающий уже стал легендой мадридского клуба. Отмечается, что Гризманну предложено переподписать истекающий летом 2026 года контракт с клубом на установленный новый срок с увеличением заработной платы игроку.