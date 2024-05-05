Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
перерыв
Осасуна
Бетис
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Вильярреал
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Ленинградец
Футбол. Первая лига
14:00
Тюмень
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Лечче
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Хайденхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.05
Мальорка
Атлетико
4.05
Жирона
Барселона
4.05
Реал
Кадис
4.05
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
3.05
Хетафе
Атлетик
29.04
Барселона
Валенсия
28.04
Бетис
Севилья
28.04
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, на каких условиях «Атлетико» хочет сохранить Антуана Гризманна

«Атлетико» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим команды Антуаном Гризманном, сообщает AS.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Стало известно, на каких условиях «Атлетико» хочет сохранить Антуана Гризманна | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, в мадридском клубе провели на минувшей неделе встречу с сестрой футболиста, Мод Гризманн, на котором дали ей понять, что «Антуан может остаться в команде столько, сколько он захочет» с точки зрения, что французский нападающий уже стал легендой мадридского клуба. Отмечается, что Гризманну предложено переподписать истекающий летом 2026 года контракт с клубом на установленный новый срок с увеличением заработной платы игроку.

Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний Гризманн принял участие в 44 матчах «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь