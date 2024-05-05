«Байер» разгромил «Айнтрахт» и повторил рекордную серию без поражений
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес разгромное поражение «Айнтрахту» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» нанес разгромное поражение «Айнтрахту» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гранит Джака (12-я минута), Патрик Шик (44), Эксекиэль Паласиос (58), Джереми Фримпонг (77) и Виктор Бонифасе (89). У хозяев мяч забил Уго Экитике (32).
Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений до 48 матчей и повторила рекорд лиссабонской «Бенфики» с 1954 года, когда был основан Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Португальский клуб не проигрывал 48 игр подряд во всех турнирах с 22 декабря 1963 года по 14 февраля 1965 года.
«Байер» (84 очка) ранее досрочно стал чемпионом Бундеслиги впервые в своей истории. «Айнтрахт» (45) располагается на шестой строчке.
В другом матче тура берлинский «Унион» дома уступил «Бохуму» — 3:4.