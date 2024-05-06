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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «ПСЖ» Мбаппе: Забег с Болтом? У меня нет шансов

Футболист «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что он не смог бы опередить легендарного легкоатлета Усэйна Болта в забеге на 100 метров.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Ранее Болт заявил, что хотел бы посоревноваться с Мбаппе.

«Очень приятно, что я вдохновляю такого человека. Он тоже всех вдохновлял. Могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной. Забег? У меня нет шансов! Но ради развлечения было бы неплохо попробовать», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

За время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 секунды.

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