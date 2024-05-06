Нападающий «ПСЖ» Мбаппе: Забег с Болтом? У меня нет шансов

«Очень приятно, что я вдохновляю такого человека. Он тоже всех вдохновлял. Могу просто сказать, что это взаимно, и я начал восхищаться им раньше, чем он мной. Забег? У меня нет шансов! Но ради развлечения было бы неплохо попробовать», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.