«Ноттингем Форест» проиграл апелляцию по делу о снятии с клуба 4 очков в чемпионате Англии

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ноттингем Форест» проиграл апелляцию по делу о снятии 4 очков в турнирной таблице чемпионата Англии из-за нарушений правил по устойчивому развитию. Об этом сообщил портал The Athletic.

Соответствующее решение было принято 18 марта. Портал отмечает, что независимая комиссия, назначенная Английской премьер-лигой (АПЛ), могла снять до шести очков, однако приняла менее суровое решение из-за раннего признания вины и сотрудничества в ходе расследования.

Правила устойчивого развития лиги допускают убытки не более 105 млн (около €122 млн) за трехлетний период. «Ноттингем Форест» вышел в высший дивизион чемпионата Англии в 2022 году, до этого команда играла в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата страны, поэтому разрешенный порог трат для клуба составлял 61 млн. С момента выхода в АПЛ «Ноттингем Форест» потратил на трансферы около 250 млн.

В ноябре АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушения правил финансового фейр-плей. В декабре клуб подал апелляцию на данное решение, которая была частично удовлетворена, и клубу вернули 4 очка.