«Реал» получит трофей за победу в чемпионате Испании на своей базе
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» получит трофей за победу в чемпионате Испании по футболу сезона-2023/24 на своей клубной базе, сообщает As.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» получит трофей за победу в чемпионате Испании по футболу сезона-2023/24 на своей клубной базе, сообщает As.
По информации источника, вручение кубка пройдет в воскресенье, 12 мая. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже сообщила «Реалу», что церемония пройдет за закрытыми дверями. Затем клуб проведет парад на улицах столицы.
Ранее сообщалось, что вручение трофея должно было пройти в субботу, 11 мая, после выездного матча 35-го тура чемпионата Испании против «Гранады». Мадридский клуб выступил против этого предложения, так как соперник после игры может потерять шансы на сохранение прописки в высшем испанском дивизионе, а церемония будет лишена сочувствия к домашней команде.
По этой причине «Реал» предложил RFEF вручить кубок 14 мая перед игрой с «Алавесом» в Мадриде, однако этот вариант не устроил RFEF, потому что с момента победы в чемпионате пройдет много дней. «Реал» недоволен решением федерации, потому что вручение трофея таким образом портит имидж соревнованию.
Мадридский клуб досрочно завоевал свой 36-й в истории титул чемпионов Испании после того, как «Барселона» на выезде проиграла «Жироне» в матче 34-го тура Ла Лиги, который прошел 4 мая. «Реал» вернул себе чемпионский титул спустя сезон после того, как в прошлом году чемпионом Испании стала «Барселона».