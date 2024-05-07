«Реал» получит трофей за победу в чемпионате Испании на своей базе

По информации источника, вручение кубка пройдет в воскресенье, 12 мая. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже сообщила «Реалу», что церемония пройдет за закрытыми дверями. Затем клуб проведет парад на улицах столицы.

Ранее сообщалось, что вручение трофея должно было пройти в субботу, 11 мая, после выездного матча 35-го тура чемпионата Испании против «Гранады». Мадридский клуб выступил против этого предложения, так как соперник после игры может потерять шансы на сохранение прописки в высшем испанском дивизионе, а церемония будет лишена сочувствия к домашней команде.

По этой причине «Реал» предложил RFEF вручить кубок 14 мая перед игрой с «Алавесом» в Мадриде, однако этот вариант не устроил RFEF, потому что с момента победы в чемпионате пройдет много дней. «Реал» недоволен решением федерации, потому что вручение трофея таким образом портит имидж соревнованию.