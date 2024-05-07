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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузяев выиграл ключевой матч, Миранчук всё ближе к ЛЧ! Уикенд россиян за границей

А Магомед Оздоев близок к титулу с ПАОКом!

Аталанта
Реал Сосьедад
ПАОК
Гавр
Как провели уикенд российские футболисты за границей, май 2024 года, Миранчук, Кузяев, Захарян, Оздоев, Кокорин, Лунёв | Источник: Чемпионат.com

Сезон в европейских лигах близится к завершению. Российские легионеры помогают своим клубам решать задачи. Разбираемся, кто из наших футболистов преуспел в этом лучше всех в прошедшие выходные.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

«Аталанта» вместе с Алексеем Миранчуком рвётся в Лигу чемпионов. В 35-м туре бергамаски одержали победу в гостях над «Салернитаной» (2:1). Команда Джан Пьеро Гасперини поднялась на пятое место, дающее право сыграть в ЛЧ. Миранчук вышел в стартовом составе и провёл один тайм. На седьмой минуте Алексей упустил классный шанс забить: мяч после его удара прошёл рядом со штангой. Также на счету россиянина одна удачная попытка дриблинга (из трёх), 75% точных передач, один ключевой пас, три выигранные дуэли за позицию. Но Миранчук допустил аж 15 потерь владения. Из-за чего, вероятно, Гасперини и заменил россиянина. Портал SofaScore поставил Алексею оценку 6,8.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

«Реал Сосьедад» сражается за место в топ-6 Примеры, гарантирующее участие в еврокубках. В 34-м туре баски на своём поле уверенно обыграли «Лас-Пальмас». Российский полузащитник вышел на поле на 71-й минуте. За чуть более 20 минут на поле он совершил 12 касаний мяча, отдал 78% точных передач, выиграл одну позиционную борьбу, а также совершил один отбор. Не слишком яркие, но полезные действия от Арсена. В следующем туре «Сосьедад» сыграет с «Барселоной». Надеемся, что Иманол Альгуасиль доверит Захаряну больше минут на поле.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» провёл важнейший матч сезона. На своём поле команда одержала победу над «Страсбургом» — 3:1. Далер Кузяев вышел на замену на 80-й минуте при счёте 2:0. За его время на поле «Гавр» пропустил и забил по одному мячу. А Кузяев совершил всего шесть касаний: отдал четыре точных паса (67%) и два раза потерял владение. Но главное — «Гавр» оторвался на три очка от 16-го места, команда с которого сыграет в стыках. Так что Далер с большой вероятностью останется с «Гавром» в Лиге 1!

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК сохранил надежды на титул! В 34-м туре клуб из Салоников обыграл дома лидера — АЕК. Российский полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 77-й минуте при счёте 1:2. После этого его команда забила дважды и вырвала победу! Совпадение? Не думаю. ПАОК набрал в турнирной таблице 71 очко, у АЕКа — 75. Но у чёрно-белых есть игра в запасе. А впереди ещё два тура. У Оздоева есть неплохие шансы стать чемпионом Греции!

Герман Онугха («Вайле», Дания)

Самый результативный россиянин в выходные — Герман Онугха. Форвард забил и отдал в матче 28-го тура чемпионата Дании с «Оденсе» (3:2). Его два результативных действия помогли «Вайле» добыть важнейшую победу и выбраться из зоны вылета.

Как сыграли другие россияне?

Бельгийский «Эйпен» всё ближе к вылету из высшей лиги. В 35-м туре команда уступила в гостях «Кортрейку». Российский защитник «Эйпена» Александр Филин провёл на поле все 90 минут.

«Вестерло» выключился из борьбы за путёвку в Лигу конференций и просто доигрывает сезон. В прошедшем туре команда сыграла вничью с «Сент-Трюйденом». А российский защитник Роман Нойштедтер вышел в старте и провёл весь матч.

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в последних играх выходит только со скамейки. 33-летний игрок провёл чуть более 20 минут во встрече 35-го тура с «Пафосом» и не отметился результативными действиями.

А вингер греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов вышел в основе на матч с «Панатинаикосом» и провёл на поле 72 минуты. А его команда обыграла соперника в гостях, усложнив «зелёным» борьбу за золото.

Во встрече «Карабах» — «Нефтчи» на поле оказались двое россиян. Голкипер действующего чемпиона Андрей Лунёв сыграл полный матч и не пропустил. А его «Карабах» разнёс «Нефтчи», за который целый тайм провёл Резиуан Мирзов.

Словенский «Целе» уже оформил чемпионство, поэтому особо не напрягается. В прошедшем туре команда, за которую выступает Егор Пруцев, уступила в гостях «Марибору» (1:3). Россиянин провёл на поле первый тайм и не отметился результативными действиями.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Александр Головин пропускает концовку сезона из-за травмы. Но его «Монако» рвётся в Лигу чемпионов. В 32-м туре монегаски разгромили дома «Клермон» и почти гарантировали итоговое место в топ-3.

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев продолжает сидеть в запасе. Россиянин снова не вышел на поле в матче 37-го тура Серии В с «ФеральпиСало».

«Панатинаикос» уступил дома «Арису», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов. А вот голкипер хозяев Юрий Лодыгин остался на скамейке.

Никита Паглазов

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