Назван новый фаворит на пост главного тренера «Баварии»

По информации источника, кандидатура голландца Эрика тен Хага больше не рассматривается. Отмечается, что за назначение Флика выступают член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор команды Ян-Кристиан Дрезен.

На данный момент главным тренером «Баварии» является немец Томас Тухель. О решении команды расстаться с ним стало известно 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным.