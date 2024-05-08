«Атырау» сенсационно выбил «Кайрат» из Кубка Казахстана

Источник: ФК "Атырау"

В первом тайме «нефтяники» сумели забить три мяча: быстрые голы на счету Игоря Стасевича (десятая минута) и Олжаса Керимжанова, отличившегося спустя три минуты.

На 44-й минуте результативное действие на свой счет записал легионер «Атырау» Якоб Новак. «Кайрату» лишь на 70-й минуте усилиями израильтянина Офри Арада удалось отыграть один гол.

Отметим, что «нефтяники» с 17-й минуты после удаления Адильбека Жумаханвоа играли в меньшинстве.