«Атырау» сенсационно выбил «Кайрат» из Кубка Казахстана
Состоялся матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Атырау» и алматинским «Кайратом», сообщают Vesti.kz. Встреча в Атырау завершилась в пользу хозяев поля со счетом 3:1.
Состоялся матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Атырау» и алматинским «Кайратом», сообщают Vesti.kz. Встреча в Атырау завершилась в пользу хозяев поля со счетом 3:1.
В первом тайме «нефтяники» сумели забить три мяча: быстрые голы на счету Игоря Стасевича (десятая минута) и Олжаса Керимжанова, отличившегося спустя три минуты.
На 44-й минуте результативное действие на свой счет записал легионер «Атырау» Якоб Новак. «Кайрату» лишь на 70-й минуте усилиями израильтянина Офри Арада удалось отыграть один гол.
Отметим, что «нефтяники» с 17-й минуты после удаления Адильбека Жумаханвоа играли в меньшинстве.
Таким образом, алматинцы второй год кряду вылетают из Кубка Казахстана на стадии ¼ финала. Примечательно, что тогда «Кайрат» также уступил «Атырау».