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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» сенсационно выбил «Кайрат» из Кубка Казахстана

Состоялся матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Атырау» и алматинским «Кайратом», сообщают Vesti.kz. Встреча в Атырау завершилась в пользу хозяев поля со счетом 3:1.

Кайрат
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Атырау"

В первом тайме «нефтяники» сумели забить три мяча: быстрые голы на счету Игоря Стасевича (десятая минута) и Олжаса Керимжанова, отличившегося спустя три минуты.

На 44-й минуте результативное действие на свой счет записал легионер «Атырау» Якоб Новак. «Кайрату» лишь на 70-й минуте усилиями израильтянина Офри Арада удалось отыграть один гол.
Отметим, что «нефтяники» с 17-й минуты после удаления Адильбека Жумаханвоа играли в меньшинстве.

Таким образом, алматинцы второй год кряду вылетают из Кубка Казахстана на стадии ¼ финала. Примечательно, что тогда «Кайрат» также уступил «Атырау».

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