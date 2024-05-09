Артета назвал экс-тренера «Спартака» своим любимым футболистом

«Я бы назвал Микаэля Лаудрупа. Он играл за “Барселону”, а потом перешел в “Реал”. Он был похож на десятку, имел много общего с Эдегором. Очень умелый, элегантный футболист, с отличным видением поля», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.