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01:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артета назвал экс-тренера «Спартака» своим любимым футболистом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кто является его любимым футболистом.

Арсенал
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«Я бы назвал Микаэля Лаудрупа. Он играл за “Барселону”, а потом перешел в “Реал”. Он был похож на десятку, имел много общего с Эдегором. Очень умелый, элегантный футболист, с отличным видением поля», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

Лаудруп выступал за «Брондбю», «Ювентус», «Лацио», «Барселону», «Реал», «Виссел Кобе» и «Аякс».

После завершения карьеры футболиста датчанин тренировал московский «Спартак» с 2008 по 2009 год. Также он работал в «Брондбю», «Хетафе», «Мальорке», «Суонси» и катарских «Аль-Духаиле» и «Эль-Райяне».

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