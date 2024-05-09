Футболист Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом»
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
НИКОСИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Кокорин продлил контракт с кипрским футбольным клубом «Арис». Об этом сообщает пресс-служба «Ариса».
Новое соглашение будет действовать до конца следующего сезона.
Кокорину 33 года, он выступает за «Арис» с 2022 года. В 2023 году «Арис» впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны. Российского нападающего признали самым ценным игроком чемпионата и лучшим футболистом года на Кипре.
В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину», не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.
В текущем сезоне Кокорин забил 6 мячей в 18 играх чемпионата Кипра. Дважды россиянин отличился в матчах групповой стадии Лиги Европы.