Футболист Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом»

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НИКОСИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Кокорин продлил контракт с кипрским футбольным клубом «Арис». Об этом сообщает пресс-служба «Ариса».

Новое соглашение будет действовать до конца следующего сезона.

Кокорину 33 года, он выступает за «Арис» с 2022 года. В 2023 году «Арис» впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны. Российского нападающего признали самым ценным игроком чемпионата и лучшим футболистом года на Кипре.

В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину», не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.