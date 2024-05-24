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00:44 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов завоевал первый трофей с «Бешикташем»

«Бешикташ», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, стал обладателем Кубка Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бешикташ
Трабзонспор
Источник: ФК "Бешикташ"

Финальный матч турнира прошел в Стамбуле. Клуб казахстанца одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 3:2.

Гости первыми вышли вперед — на 13-й минуте отличился Пол Онуачу. «Бешикташ» сравнял еще до перерыва. В добавленное к первому тайму время шанс реализовать пенальти получил Рашид Геззаль, и он не промахнулся. На 54-й минуте уже «Бешикташ» повел благодаря точному удару Салиха Учана. Но на этот раз сравняли гости усилиями Николя Пепе на 89-й минуте. Исход матча решился в добавленное время — на 94-й минуте точку во встрече поставил полузащитник «Бешикташа» Али аль-Моатасембелла.

Отметим, что Зайнутдинов начал матч на скамейке запасных и на поле так и не появился. Казахстанец только недавно восстановился после травмы.

Кубок Турции стал для Зайнутдинова первым в составе «Бешикташа», куда он перешел в августе 2023 года. Этот трофей гарантировал команде участие в Лиге Европы.

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