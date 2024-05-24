Зайнутдинов завоевал первый трофей с «Бешикташем»
«Бешикташ», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, стал обладателем Кубка Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Бешикташ», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, стал обладателем Кубка Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Финальный матч турнира прошел в Стамбуле. Клуб казахстанца одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 3:2.
Гости первыми вышли вперед — на 13-й минуте отличился Пол Онуачу. «Бешикташ» сравнял еще до перерыва. В добавленное к первому тайму время шанс реализовать пенальти получил Рашид Геззаль, и он не промахнулся. На 54-й минуте уже «Бешикташ» повел благодаря точному удару Салиха Учана. Но на этот раз сравняли гости усилиями Николя Пепе на 89-й минуте. Исход матча решился в добавленное время — на 94-й минуте точку во встрече поставил полузащитник «Бешикташа» Али аль-Моатасембелла.
Отметим, что Зайнутдинов начал матч на скамейке запасных и на поле так и не появился. Казахстанец только недавно восстановился после травмы.
Кубок Турции стал для Зайнутдинова первым в составе «Бешикташа», куда он перешел в августе 2023 года. Этот трофей гарантировал команде участие в Лиге Европы.