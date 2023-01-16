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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав сборной России по футболу на Кубок легенд

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Александр Самедов, Дмитрий Аленичев и Юрий Жирков вошли в состав сборной России на товарищеский футбольный турнир «Кубок легенд», сообщается в Telegram-канале соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Юбилейный, 15-й турнир пройдет 10—12 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». Хозяева соревнований побеждали на нем 13 раз.

Отмечается, что главный тренер команды Валерий Гладилин сохранил прошлогодний состав, к которому добавился Самедов, пропустивший прошлый турнир по медицинским причинам.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Александр Филимонов (вратарь), Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Самедов, Аленичев (капитан), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Жирков и Павел Погребняк.

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