Стал известен состав сборной России по футболу на Кубок легенд

Юбилейный, 15-й турнир пройдет 10—12 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». Хозяева соревнований побеждали на нем 13 раз.
Отмечается, что главный тренер команды Валерий Гладилин сохранил прошлогодний состав, к которому добавился Самедов, пропустивший прошлый турнир по медицинским причинам.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Александр Филимонов (вратарь), Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Самедов, Аленичев (капитан), Андрей Каряка, Егор Титов, Андрей Тихонов, Жирков и Павел Погребняк.