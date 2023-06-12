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10:36 (мск), источник: Прессбол

Савицкий, Бахар и Морозов в нападении. Состав сборной Беларуси, прибывшей в Будапешт

Сборная Беларуси прилетела в Будапешт. В конце недели команда Георгия Кондратьева проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Израиля, а затем сыграет с командой Косова.

Беларусь
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Источник: Прессбол

По решению УЕФА домашние матчи главной команды страны проходят на нейтральной территории.

Расписание матчей:

16.06.2023 Беларусь — Израиль (21:45)
19.06.2023 Беларусь — Косово (21:45).

До четверга футболисты и тренерский штаб будут работать на одном из местных тренировочных полей, а за день до матча проведут тренировку на стадионе «Ференца Суса», — передает bff.by.

Окончательный список национальной команды на два предстоящих матча

Вратари: Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Денис Шпаковский («Динамо-Минск»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Глеб Шевченко («Шахтер», Солигорск), Владислав Малькевич, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Егор Хвалько («Кяпаз», Гянджи, Азербайджан).

Полузащитники: Владислав Климович («Неа Саламина», Кипр), Евгений Яблонский («Арис», Лимассол, Кипр), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Артем Быков («Динамо-Минск»), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», Россия), Дмитрий Подстрелов («Каспий», Казахстан), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Александр Селява («Ростов», Россия).

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Иван Бахар («Ирони», Кирьят-Шмона, Израиль), Владислав Морозов («Динамо-Минск»).

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