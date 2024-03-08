Футболистки сборной Беларуси откроют квалификацию ЧЕ-2025 на Кипре
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки в первом отборочном матче чемпионата Европы 2025 года сыграют с командой Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки в первом отборочном матче чемпионата Европы 2025 года сыграют с командой Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовый поединок в группе 1 лиги С подопечные Юрия Малеева проведут 5 апреля на поле киприоток. На 9 апреля намечен номинально домашний матч с футболистками Грузии. Расписание остальных встреч белорусок в квалификации женского Евро-2025:
31 мая — Литва — Беларусь;
4 июня — Беларусь — Литва;
12 июля — Грузия — Беларусь;
16 июля — Беларусь — Кипр.
После финиша группового этапа отборочного турнира прямые путевки в финальную стадию женского Евро-2025 получат по две лучшие команды из четырех квартетов лиги А. Остальные семь пропусков будут разыграны в стыковых поединках между оставшимися командами лиги А, а также лучшими сборными из лиг В и С. Стыковые баталии состоятся с 23 октября по 3 декабря 2024 года. Финальный этап 14-го женского чемпионата континента пройдет