Футболистки сборной Беларуси откроют квалификацию ЧЕ-2025 на Кипре

Стартовый поединок в группе 1 лиги С подопечные Юрия Малеева проведут 5 апреля на поле киприоток. На 9 апреля намечен номинально домашний матч с футболистками Грузии. Расписание остальных встреч белорусок в квалификации женского Евро-2025:



31 мая — Литва — Беларусь;



4 июня — Беларусь — Литва;



12 июля — Грузия — Беларусь;



16 июля — Беларусь — Кипр.



После финиша группового этапа отборочного турнира прямые путевки в финальную стадию женского Евро-2025 получат по две лучшие команды из четырех квартетов лиги А. Остальные семь пропусков будут разыграны в стыковых поединках между оставшимися командами лиги А, а также лучшими сборными из лиг В и С. Стыковые баталии состоятся с 23 октября по 3 декабря 2024 года. Финальный этап 14-го женского чемпионата континента пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии, команда которой освобождена от квалификации.