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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зиньковский — о дуэли с Бабичем: UFC точно устраивать не будем

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем матче со сборной Сербии.

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СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

— С кем бы из сборной Сербии поменялись футболками?

— Я бы с Бабичем поменялся, да и все. Митрович хорош, хотя он уже, конечно, не в Европе играет, так скажем. В принципе с любым можно меняться, там все хорошие игроки.

— Бальбуэна сказал, что устроит в очном матче с Тюкавиным UFC, от вас с Бабичем ждать чего-то подобного?

— UFC мы точно устраивать не будем. Думаю, у нас будет дружеская дуэль, если она будет.

— Позволит ли он забить?

— Нет, не думаю. Но я постараюсь обыграть и отдать голевую или забить.

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.

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