Белорусы победили поляков в квалификации юношеского чемпионата Европы по футболу

Сегодня в поединке второго тура 8-й квалификационной группы с поляками белорусы вышли вперед на 7-й минуте после точного удара Матвея Бохно. В дальнейшем оба соперника имели возможности отличиться, но результат не изменился — 1:0 в пользу белорусской дружины.



На старте белорусские футболисты уступили чехам со счетом 0:1. Сегодня чешская команда обыграла боснийцев — 2:0, которые в первом туре разгромно проиграли польской сборной — 1:4.



В последний день соревнований, 26 марта, подопечные Дмитрия Короткевича сыграют с хозяином соревнований — командой Боснии и Герцеговины, а поляки встретятся с чехами. На первом этапе отборочного турнира юношеского чемпионата Европы сборная Беларуси в Турции победила футболистов Шотландии (3:1), разошлась миром с командой Казахстана (0:0) и уступила туркам (0:1), заняв второе место в группе 7 вслед за турецкой сборной.



Путевки в финал получат победители восьми квартетов элитного раунда, а также 7 лучших команд, которые финишируют вторыми. Финальная стадия юношеского первенства Старого Света пройдет с 20 мая по 5 июня на футбольных полях Кипра, хозяева освобождены от квалификации. Год назад в Венгрии чемпионский титул завоевали юные футболисты Германии.