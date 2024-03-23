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18:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили поляков в квалификации юношеского чемпионата Европы по футболу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали первую викторию в элитном раунде отборочного турнира первенства Европы в Боснии и Герцеговине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке второго тура 8-й квалификационной группы с поляками белорусы вышли вперед на 7-й минуте после точного удара Матвея Бохно. В дальнейшем оба соперника имели возможности отличиться, но результат не изменился — 1:0 в пользу белорусской дружины.

На старте белорусские футболисты уступили чехам со счетом 0:1. Сегодня чешская команда обыграла боснийцев — 2:0, которые в первом туре разгромно проиграли польской сборной — 1:4.

В последний день соревнований, 26 марта, подопечные Дмитрия Короткевича сыграют с хозяином соревнований — командой Боснии и Герцеговины, а поляки встретятся с чехами. На первом этапе отборочного турнира юношеского чемпионата Европы сборная Беларуси в Турции победила футболистов Шотландии (3:1), разошлась миром с командой Казахстана (0:0) и уступила туркам (0:1), заняв второе место в группе 7 вслед за турецкой сборной.

Путевки в финал получат победители восьми квартетов элитного раунда, а также 7 лучших команд, которые финишируют вторыми. Финальная стадия юношеского первенства Старого Света пройдет с 20 мая по 5 июня на футбольных полях Кипра, хозяева освобождены от квалификации. Год назад в Венгрии чемпионский титул завоевали юные футболисты Германии.

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