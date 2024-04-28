Сборная России U16 выиграла международный турнир развития УЕФА
Юношеская сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, выиграла международный турнир развития УЕФА.
Россия U21
Юношеская сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, выиграла международный турнир развития УЕФА.
28 апреля команда Станислава Коротаева со счетом 4:1 обыграла сверстников из Сербии. В составе победителей голами отметились Захар Чушкин («Спартак»), Тимофей Хотулев («Зенит»), Иван Возрастов («Зенит») и Даниил Кондаков («Зенит»).
Россия второй раз проводила турнир развития УЕФА — международные соревнования по футболу среди юношеских команд, которые ежегодно проходят в разных странах. Матчи прошли 23 — 29 апреля в Волгограде, соперниками российской команды были сборные Сербии, Ганы и Казахстана.