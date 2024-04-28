Сборная России U16 выиграла международный турнир развития УЕФА

28 апреля команда Станислава Коротаева со счетом 4:1 обыграла сверстников из Сербии. В составе победителей голами отметились Захар Чушкин («Спартак»), Тимофей Хотулев («Зенит»), Иван Возрастов («Зенит») и Даниил Кондаков («Зенит»).

Россия второй раз проводила турнир развития УЕФА — международные соревнования по футболу среди юношеских команд, которые ежегодно проходят в разных странах. Матчи прошли 23 — 29 апреля в Волгограде, соперниками российской команды были сборные Сербии, Ганы и Казахстана.