Стали известны все участники турнира по футболу на Олимпиаде в Париже

В финале квалификации гвинейцы со счетом 1:0 обыграли команду Индонезии, единственный мяч на 29-й минуте забил Илайш Мориба.

В олимпийском футбольном турнире примут участие 16 команд, разделенные на четыре группы. В группе A сыграют сборные Франции, США, Гвинеи и Новой Зеландии; в группу B попали команды Аргентины, Марокко, Ирака и Украины; в группе C встретятся команды Узбекистана, Испании, Египта и Доминиканской Республики; в группе D — сборные Японии, Парагвая, Мали и Израиля. Сборная Бразилии, победившая на предыдущем олимпийском турнире, не сумела квалифицироваться на Игры в Париже.

Сборная Узбекистана впервые сыграет на Олимпиаде. В отборочном турнире за команду Узбекистана выступали полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и защитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев. На Олимпиаде принимают участие сборные среди игроков не старше 23 лет. Каждая команда имеет право заявить трех игроков старше этого возраста.

В женском турнире примут участие 12 сборных. В группе A сыграют команды Франции, Колумбии, Канады и Новой Зеландии; в группе B — сборные США, Замбии, Германии и Австралии; в группе C — команды Испании, Японии, Нигерии и Бразилии.