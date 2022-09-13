«Динамо» переиграло «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.
Встреча группы C в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Федор Смолов (11-я минута) и Ярослав Гладышев (31). У гостей мяч забил Иван Олейников (18).
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму и был заменен на 25-й минуте на Даниила Фомина. В составе «бело-голубых» дебютировал полузащитник Муми Нгамалё, который перешел из швейцарского «Янг Бойз».
«Динамо», набравшее три очка, занимает второе место в группе. У «Ахмата» также 3 очка, он располагается на третьей строчке. В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Ахмат» примет «Ростов» (Ростов-на-Дону).
В другом матче дня «Космос» (Долгопрудный) в третьем раунде пути регионов дома обыграл пензенский «Зенит» — 2:0.