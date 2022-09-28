ЦСКА обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд в Кубке России
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Сочи» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Сочи» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.
В матче группы D, который прошел в Москве, был зафиксирован счет 2:1 в пользу армейцев. У москвичей мячи забили Константин Кучаев (23-я минута) и Федор Чалов (73), в составе сочинцев отличился Владислав Сарвели (52).
Матчи Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.
ЦСКА набрал 9 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы, где также выступают екатеринбургский «Урал» (6 очков) и московское «Торпедо» (3). У идущих последними сочинцев 0 очков. В четвертом туре 19 октября ЦСКА примет «Торпедо», «Сочи» днем позже сыграет на своем поле с «Уралом».
В групповом раунде пути РПЛ команды распределены на четыре группы и играют в два круга. Клубы, которые займут первые два места, попадут в плей-офф пути РПЛ. Команды, занявшие третьи места, будут играть в плей-офф пути регионов.