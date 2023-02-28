ЦСКА уступил «Краснодару», но вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл «Краснодару» в ответном матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух матчей прошел в полуфинал.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл «Краснодару» в ответном матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух матчей прошел в полуфинал.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. На 50-й минуте отличился Эдуард Сперцян прямым ударом со штрафного.
Первый матч прошел в Москве и завершился победой армейцев со счетом 3:0. Со счетом 3:1 по сумме двух матчей ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ. Ранее полуфиналистами стали екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак».
«Краснодар» продолжит выступление в Кубке России во втором этапе ¼ финала пути регионов, куда ранее из первого этапа ¼ финала вышли петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», «Нижний Новгород» и тольяттинский «Акрон».
Соперники «Краснодара» и ЦСКА будут определены по итогам жеребьевки.