Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кремонезе
Рома
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Торино
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
27.02
Вильярреал
Хетафе
21
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Крылья Советов
Все события
21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА уступил «Краснодару», но вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл «Краснодару» в ответном матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух матчей прошел в полуфинал.

Краснодар
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. На 50-й минуте отличился Эдуард Сперцян прямым ударом со штрафного.

Первый матч прошел в Москве и завершился победой армейцев со счетом 3:0. Со счетом 3:1 по сумме двух матчей ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ. Ранее полуфиналистами стали екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак».

«Краснодар» продолжит выступление в Кубке России во втором этапе ¼ финала пути регионов, куда ранее из первого этапа ¼ финала вышли петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», «Нижний Новгород» и тольяттинский «Акрон».

Соперники «Краснодара» и ЦСКА будут определены по итогам жеребьевки.

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Советский фигурист назвал американцев тупыми после 25 лет жизни в США
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь