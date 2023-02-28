ЦСКА уступил «Краснодару», но вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. На 50-й минуте отличился Эдуард Сперцян прямым ударом со штрафного.

Первый матч прошел в Москве и завершился победой армейцев со счетом 3:0. Со счетом 3:1 по сумме двух матчей ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ. Ранее полуфиналистами стали екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак».

«Краснодар» продолжит выступление в Кубке России во втором этапе ¼ финала пути регионов, куда ранее из первого этапа ¼ финала вышли петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», «Нижний Новгород» и тольяттинский «Акрон».