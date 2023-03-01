«Крылья Советов» вышли в полуфинал пути РПЛ Кубка России

В первой игре в Самаре победу одержали футболисты «Крыльев Советов» — 2:1. По сумме двух матчей в полуфинал пути РПЛ вышел самарский клуб. «Динамо» продолжит борьбу за трофей на втором этапе четвертьфинала пути регионов. Соперники «Динамо» и «Крыльев Советов» станут известны по итогам жеребьевки.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи места продолжают борьбу в плей-офф пути регионов. Путь регионов начали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.