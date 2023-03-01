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1 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» вышли в полуфинал пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» в ответном матче четвертьфинала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России и вышли в следующую стадию турнира.

Динамо
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Крылья Советов"

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. На гол с пенальти Владимира Сычевого (13-я минута) «бело-голубые» ответили точным ударом Ярослава Гладышева (75).

В первой игре в Самаре победу одержали футболисты «Крыльев Советов» — 2:1. По сумме двух матчей в полуфинал пути РПЛ вышел самарский клуб. «Динамо» продолжит борьбу за трофей на втором этапе четвертьфинала пути регионов. Соперники «Динамо» и «Крыльев Советов» станут известны по итогам жеребьевки.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи места продолжают борьбу в плей-офф пути регионов. Путь регионов начали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Динамо
1:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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