ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом полуфинале FONBET Кубка России

Счет в матче открыли армейца после удара Хесуса Медины на 46-й минуте встречи. Через три минуты «Крылья» ответили голом Владимира Писарского. Спустя еще 15 минут Дмитрий Цыпченко вывел самарцев вперед. На 76-й минуте арбитр встречи указал на точку после игры рукой все того же Цыпченко, а Федор Чалов сравнял счет в матче.