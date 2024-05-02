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Футбол. Кубок России. Все результаты
09:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Похоже, это последний сезон Смолова в “Динамо”. У Соболева гол плюс пас, но столько времени валяться на траве…» Мнение Орещука

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук — о поражении от «Спартака» в Кубке России (0:2).

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В таких случаях Смолов должен забивать 10 из 10!

— «Спартак» сегодня был сильнее. Закономерный результат, — считает Орещук. — Сегодняшнее «Динамо» и то, которое победило «Зенит», — две совершенно разные команды. Не знаю, что произошло с игроками за этот период. Возможно, Личка все-таки не угадал с составом.

— С нападением?

— Считаю, в таких принципиальных матчах не стоит экспериментировать, а нужно выставлять оптимальное сочетание. Сильно удивился и расстроился, не увидев Тюкавина на поле с первых минут.

— Смолов не может занести себе этот матч в актив?

— Да нет, конечно… Увы.

— Форвард с таким опытом должен реализовывать момент, который был у Федора в концовке первого тайма?

— Однозначно! Когда ты выходишь один на один, перед тобой только голкипер, а до ворот метров семь, форвард уровня Феди обязан забивать 10 из 10! Реализуй он этот шанс, дерби, думаю, могло сложиться по-другому. «Динамо» с Тюкавиным впереди в разы агрессивнее, работоспособнее. Скорости совсем иные. Две разные команды: с Тюкавиным и Смоловым на острие. Нет, я не говорю, что Федя — плохой нападающий. Просто время неумолимо. Все движется вперед. Я сам когда-то играл в футбол, все понимаю… Нужно давать дорогу молодым.

— Пока не ясна ситуация с новым контрактом Смолова. Не считаете, что это его последний сезон в «Динамо»?

— Похоже, так оно и будет. Все к этому и идет. Не я принимаю решение. Есть Желько Бувач, Марцел Личка, руководство клуба. За ними последнее слово. Но Феде объективно тяжело будет остаться в этом «Динамо», именно в этой команде. Хотя кто знает…

— Это вы о чем?

— Может быть, Смолов готов будет остаться в клубе, в команде в другом статусе. Паршивлюк уже довольно давно, как правило, сидит на лавке, считается дядькой, подает пример молодым. Может, и Феде предложат такую роль? Это нормальное явление. Вы же видите, что в том же «Спартаке» Артем Ребров занимает определенную должность. Просто Смолову самому нужно понять: убил ли он в себе футболиста? Если еще хочет поиграть, тогда придется менять клуб, потому что Тюкавин выиграл эту конкуренцию и шансов Федору не оставил.

Источник: РИА "Новости"

Соболева бьют по плечу, а он хватается за нос…

— Поговорим про нападение «Спартака». Соболев сегодня рвал и метал, доказал свою состоятельность?

— Очень хороший матч в исполнении Александра. Забил, отдал. Но я не понимаю одной вещи.

— Какой?

— Из 90 минут игры он условно полчаса проводит лежа на траве. Такой фактуры форвард не имеет права валяться на газоне такое количество времени. И главное — никто не показывает желтую карточку…

— За симуляцию?

— Ну хочешь ты симулировать — пожалуйста. Сейчас время такое… Но если судья не купился, зачем же ты валишься и лежишь? Подпрыгивай и дальше беги! Повтор же показывает, что Соболева ударили по плечу, а он держится за нос.

— Это вы про эпизод с участием Бальбуэны, когда спартаковцы рассчитывали на пенальти?

— Зачем показывать, что тебе попали по носу? Пять раз же прокрутили этот эпизод по телевизору. Я думал сначала, что реально человека убили. А оказалось… Мы же популяризируем футбол, а тут приходится говорить о таких вещах, моментах.

— Если говорить исключительно об игре, кого еще выделите в составе красно-белых?

— Селихова. Глыба! Я всегда говорил, что это отличный вратарь. Просто Александра травмы мучают. Его проблема — это его организм, здоровье. А как голкипер он мне очень импонирует еще со времен «Амкара». Сегодня он всем все в очередной раз доказал.

Источник: РИА "Новости"

Если Слишкович выиграет Кубок, зачем его менять?

— В чем «Спартак» прежде всего прибавил при Слишковиче?

— Да просто команда раскрепостилась. Дело в психологии. Нельзя за такой короткий период прибавить в «физике», начать тактически играть грамотнее. Я в это не особо верю. Тут еще надо понять следующее: а хотела ли команда видеть Абаскаля на посту главного тренера?

— Думаете, игроки «сливали» испанца?

— Нет, я этого не говорил. Но бывает же такое, когда стороны друг другу надоели. Ну что значит — «сливали»? Что это за слово такое? Мы же обсуждаем профессиональных футболистов. У них есть премиальные, зарплаты. Ну будешь ты плохо играть — тебя выставят на трансфер, уедешь вместе с Абаскалем. Только он — в Испанию, а ты — в другое место, домой к себе.

— Удивляет новость о том, что «Спартак» ищет главного тренера? Может быть, довериться Слишковичу, раз команда показывает такие результаты?

— Если человеку дали шанс и он им воспользуется — дойдет до финала, выиграет Кубок — то зачем что-то менять? Какой смысл? Ну придет новый тренер. У него будет всего полтора месяца. За этот срок нужно подготовить команду к сезону, понять, кто на что способен, и так далее. Это всегда довольно рискованно. Если Слишкович даст результат, на мой взгляд, его надо оставлять. А то мы любим прыгать из крайности в крайность.

— «Динамо» вылетело из Кубка. При каком условии сезон для бело-голубых можно будет считать успешным?

— Если команда займет третье место, то сезон можно будет назвать хорошим.

— Но ниже третьего бело-голубые уже вряд ли опустятся?

— Отрыв от «Спартака» пять очков? Посмотрим. Наверное, такое преимущество не отыгрывается. Но ведь болельщики «Динамо» уже соскучились по трофеям! Столько всего уже было вложено в клуб. Какая-то отдача должна быть!

— Так отставание от «Зенита» и «Краснодара» — всего три очка.

— Нас ждет интересная концовка. «Динамо» еще поборется. Кто знает, может быть, этот вылет из Кубка еще пойдет бело-голубым на пользу, теперь команда Лички не станет распыляться на два фронта. Но мы поймем это только в конце чемпионата.

Автор: Виталий Айрапетов

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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