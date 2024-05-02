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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Булыкин: «Динамо» не смогло ничего противопоставить «Спартаку»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче бело-голубых со «Спартаком» (0:2) во втором этапе ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Динамо
СпартакКубок России: результаты и календарь
Дмитрий Булыкин: «Динамо» не смогло ничего противопоставить «Спартаку» | Источник: Чемпионат.com

«У “Динамо” не получилась игра. Был момент, когда могли переломить ход матча, но Смолов не забил. “Спартак” выглядел лучше: они боролись, выглядели свежее и лучше подготовлены физически. Не всегда такие матчи легко выигрываются, но у “Спартака” получилось. “Динамо” не смогло ничего противопоставить.

Первый гол “Спартака” — ошибка защитника “Динамо”. Тяжело после этого приходить в себя. А второй гол долго смотрели — он подкосил “Динамо”, и уже всё стало понятно. Но будем считать, что “Динамо” бросило все силы на чемпионат и должно составить конкуренцию “Зениту” и “Краснодару” в чемпионской гонке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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