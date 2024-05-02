Дмитрий Булыкин: «Динамо» не смогло ничего противопоставить «Спартаку»

«У “Динамо” не получилась игра. Был момент, когда могли переломить ход матча, но Смолов не забил. “Спартак” выглядел лучше: они боролись, выглядели свежее и лучше подготовлены физически. Не всегда такие матчи легко выигрываются, но у “Спартака” получилось. “Динамо” не смогло ничего противопоставить.



Первый гол “Спартака” — ошибка защитника “Динамо”. Тяжело после этого приходить в себя. А второй гол долго смотрели — он подкосил “Динамо”, и уже всё стало понятно. Но будем считать, что “Динамо” бросило все силы на чемпионат и должно составить конкуренцию “Зениту” и “Краснодару” в чемпионской гонке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.