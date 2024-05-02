«Балтика» выбила «Ростов» из Кубка России и вышла на «Спартак» | Источник: Газета.Ру

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась с минимальным счетом в пользу гостей. Единственный гол в этом поединке был оформлен уже на 4-й минуте, его автором стал Тигран Аванесян.

В финале Пути регионов турнира калининградский клуб, который возглавляет бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, сразится со столичным «Спартаком», который на этой же стадии выбил московское «Динамо», обыграв его со счетом 2:0.

«Балтика» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на 13-м месте, набрав за 26 туров 26 баллов. «Ростов» располагается на седьмой позиции, имея в активе 40 очков.