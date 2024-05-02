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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Салихова — после поражения «Ростова»: шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после поражения «Ростова» в полуфинальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» высказалась о карьере главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Ростов
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Салихова — после поражения «Ростова»: шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов | Источник: Чемпионат.com

«Шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И всё-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в “Спартаке” при Федуне. Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить “Балтику”, ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, матч второго этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоялся сегодня, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол на четвёртой минуте забил полузащитник Тигран Аванесян, точно пробивший после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Балтика
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