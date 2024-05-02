Салихова — после поражения «Ростова»: шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов

«Шёл 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И всё-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в “Спартаке” при Федуне. Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить “Балтику”, ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, матч второго этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоялся сегодня, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол на четвёртой минуте забил полузащитник Тигран Аванесян, точно пробивший после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны.