Финал «пути регионов» Кубка России по футболу пройдет в Калининграде

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Финальный матч «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу по результатам жеребьевки пройдет в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финале калининградская «Балтика» сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет в период с 14 по 16 мая, точные дата и время начала матча будут определены позднее. Победитель матча в суперфинале Кубка России сыграет с лучшим из противостояния между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (первая встреча — 1:1).