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22:10 (мск), источник: ТАСС

Финал «пути регионов» Кубка России по футболу пройдет в Калининграде

Путевку в суперфинал разыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак».

Балтика
СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: https://vk.com/russiancup

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Финальный матч «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу по результатам жеребьевки пройдет в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финале калининградская «Балтика» сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет в период с 14 по 16 мая, точные дата и время начала матча будут определены позднее. Победитель матча в суперфинале Кубка России сыграет с лучшим из противостояния между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (первая встреча — 1:1).

Суперфинал пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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