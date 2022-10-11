«Сильный состав? Мы что — Мбаппе купили?» Слуцкий вырывает победу в Хабаровске. «Алания» — единоличный лидер

Источник: ФК «Рубин»

Дубль 36-летнего Иванова, цитата Аршавина

На этой неделе тучи сгустились над головой Леонида Слуцкого. Его «Рубин» после двух кряду поражений в первой лиге еще и вылетел из Кубка России, проиграв, пусть и вторым составом, скромной ульяновской «Волге». Казанцев, которых все причисляли к явным фаворитам сезона во втором по значимости дивизионе страны, откровенно лихорадит. Подопечные Слуцкого пока выдали, пожалуй, лишь один ровный матч — с «Кубанью» (3:0). Во всех остальных были «качели».

Игра в Хабаровске в рамках 13-го тура могла стать для Слуцкого роковой. Дополнительную интригу этой встрече придавала фигура рулевого СКА. Роман Шаронов — живая легенда «Рубина», он также успел поработать в Казани и в качестве тренера.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 13, 9.10.2022, 10:00 СКА-Хабаровск 1 Рубин 2

Гости мощно начали игру, а Дзагоев, вновь вышедший в старте, выдал ударную десятиминутку. Cначала Алан вывел на выгодную позицию Фамейе, который не выцелил в ближнюю «девятку», а затем заработал очень перспективный штрафной — Кабутов пальнул рядом со штангой.

«Рубин» давил и логично открыл счет. Отличился другой ветеран нашего футбола — Олег Иванов. После проникающей передачи Горбунова он в касание неотразимо пробил в ближний угол. 0:1.

Хабаровчане выравняли игру в последние 15 минут первого тайма, но до конкретики дело не дошло.

После перерыва гости атаковали большими силами, рискуя нарваться на контратаки. И нарвались. Попов безрассудно подкатился под Гащенкова — пенальти. Петров четко переиграл Беленова — 1:1.

«Рубин» не раскис, создав два супермомента в течение минуты. Иванов выполнил великолепный заброс на Фамейе, и ганец бил головой наверняка — с отскоком от газона. Помазан совершил потрясающий сейв, вытащив мяч из-под перекладины. И тут же Дзагоев угодил в штангу после углового.

СКА, перетерпев, соорудил свой момент. Вышедший на замену экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов вырезал «шведой» пас на Мусалова, и тот, не дав мячу опуститься на газон, направил его в дальний угол, да не попал.

Обратила на себя внимание не слишком уверенная игра в воротах Беленова. Опытнейший голкипер пару раз отбивал мячи перед собой, однако хабаровчане этим не воспользовались.

Игра пошла на встречных курсах, с обилием стыков, единоборств, фолов. Никого не устраивала ничья. «Рубин» оказался настойчивее. На 89-й минуте Кабутов навесил во вратарскую, где Иванов перевисел оппонента и скинул мяч головой в ближний угол — 1:2! Дубль 36-летнего полузащитника.

Казань прервала черную серию, а Слуцкий развел тучи над своей головой.

— Мы доминировали на протяжении всей встречи, — заявил на пресс-конференции Леонид Викторович. — В первом тайме я помню только один подход у СКА. В то же время у нас было несколько моментов для того, чтобы увеличить счет. На мой взгляд, как раз таки пенальти хозяев не очень вытекал из логики игры, потому что и во втором тайме мы владели достаточно ощутимым преимуществом.

Роман Шаронов и Леонид Слуцкий | Источник: ФК «Рубин»

— Многие эксперты говорили, что «Рубин» с таким составом пройдет по турниру достаточно легко.

— С каким таким?

— Все считают, что состав довольно сильным.

— У нас Грицаенко и Чуперка в прошлом году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько футболистов вылетели из РПЛ с «Уфой». Мы что — Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.

— Все-таки с чем вы связываете вот эти относительные неудачи на старте cезона?

— У нас есть футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Попов, Фамейе, Зотов, Горбунов… Мы же не взяли исполнителей, которые принципиально иного уровня? Многие наши игроки как выступали на уровне ФНЛ, так и выступают, стараются. Преимущества большого нет ни у одной команды. Лига очень ровная. Если хочется создать иллюзию «Галактикос», то окей. Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то — это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Мы понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах. Когда последняя команда, «Волга», обыгрывает на выезде лидера, «Аланию», то для ФНЛ это абсолютно нормальный результат.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 13, 10.10.2022, 19:30 Арсенал 0 Алания 2

Феноменальный Галоян

«Арсенал» дома принимал «Аланию». Подопечные Олега Кононова поддушили владикавказцев в дебюте встречи. Панченко дважды выводили на ударные позиции, однако Кирилл неважно распорядился своими моментами. Зато в середине тайма лучший бомбардир ФНЛ сезона-2016/17 выступил в роли тонкого диспетчера, «шведой» вырезав классный пас на Луценко. Форвард туляков прокинул мяч мимо выскочившего из ворот Солдатенко, но, пожалуй, поторопился с ударом — вратарь его накрыл. Серьезной проблемой для хозяев стала травма Ткачева, который вынужден был покинуть поле уже на 16-й минуте.

Гости проснулись после получаса игры. У «Алании» стали проходить фланговые подачи. Самой заметной фигурой в конце тайма был Гиоргобиани. Сначала он после паса Галояна пальнул с разворота метров с 10 выше перекладины, а затем накрыл в чужой штрафной Серикова, исполнил «финт Зидана» и откатил мяч назад под удар Галояну. Самый результативный игрок лиги не оплошал — 0:1.

После перерыва туляки атаковали размашисто, большими силами. Гости дважды блокировали удары Панченко. Сами же владикавказцы жалили конкретнее. Чего стоит только момент у Машукова, который разобрался с двумя защитниками и пробил чуть выше перекладины.

А на 71-й минуте Гиоргобиани отправил «Арсенал» в нокаут. Галоян (14-е результативное действие в сезоне!) выполнил подачу с правого фланга, и форвард «Алании» в падении «рыбкой» головой направил мяч в ближний угол — в противоход Шамову. 0:2. Хозяева могли сократить разницу в счете уже в компенсированное время, но Солдатенко потащил сложный мяч из-под перекладины после удара Луценко.

Команда Заура Тедеева вышла в единоличные лидеры турнира, на два очка опередив «Балтику». Тула делит 5−6-е места с «Рубином».

Игнашевич: «Возможно, это очко станет для “Балтики” золотым»

Для «Балтики» в домашнем матче с «Нефтехимиком» все начиналось просто прекрасно. Уже на 12-й минуте Лазарев заработал пенальти, а Гузина его реализовал — 1:0. Калининградцы контролировали ход встречи и на 36-й минуте могли уходить в отрыв. Все тот же активный Лазарев после паса Мусаева «стрелял» в нижний левый от себя угол — мимо цели.

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 13, 9.10.2022, 18:00 Балтика 2 Нефтехимик 2

Гости встрепенулись в концовке тайма и забили со второй попытки. После подачи углового Уридия пробил головой почти с 11-метровой отметки сильно и точно в левый от себя угол, заставив капитулировать Бориско.

После игры рулевой балтийцев Сергей Игнашевич пожурил вратаря: «Считаю, всем нашим троим голкиперам нужно прибавлять. Вытаскивать себя на более высокий качественный уровень. Если вратарь нас не выручает, мы матч не выигрываем… Это констатация факта».

В начале второго тайма «Балтика» уже оказалась в роли отыгрывающейся. Галиуллин вырезал прекрасный пас на Котика. Тот не слишком удачно обработал мяч, но все же успел протолкнуть его мимо выскочившего из ворот Бориско — 1:2. У хозяев мало что получалось в созидании. Нижнекамцы удерживали счет, а на 75-й минуте Дворецков угодил в перекладину.

«Балтика» спаслась в концовке. Сработала замена Игнашевича. Барков через три минуты после появления на поле воспользовался «пожаром» во вратарской «Нефтехимика» и с двух метров головой отправил мяч в сетку. 2:2.

— Возможно, это очко окажется золотым. Благодарен ребятам за то, что спасли игру, — констатировал Игнашевич.

Рулевой гостей Кирилл Новиков считает, что его команда заслуживала большего:

Футбол Первый дивизион 2022/2023 Тур 13, 9.10.2022, 18:00 Родина 0 Енисей 2

— Мы были ближе к победе. Во втором тайме полностью переиграли «Балтику». А в конце, увы, пропустили глупый гол. Результатом недовольны. Должны были брать три очка.

«Родина» Парфенова не побеждает третий месяц

«Енисей» на выезде разобрался с «Родиной» (2:0). Красноярцы сумели забить быстрый гол. Глушков разрезал оборону хозяев, и Окладников, подработав мяч, из пределов штрафной с левой ноги пробил над голкипером — 0:1.

Второй гол «львов» стал настоящим шедевром. Это Ломакин метров с 20 с левой ноги послал мяч по дуге под правую от себя штангу. 0:2.

«Родина» не была безнадежной, лезла вперед, старалась комбинировать. Однажды Калмыков после ввода мяча из аута ударом головой едва не перекинул Антипина — вратарь гостей эффектно спас свою команду.

— Нельзя было терять сегодня очки. Матч непростой, но мы владели преимуществом, — заметил после игры главный тренер москвичей Дмитрий Парфенов. — На второй тайм вышли с желанием отыграться. Создавали давление, были эпизоды. Конечно, нужно угрожать воротам, сам мяч не залетит. По статистике, мы имеем много моментов. По ожидаемым голам мы в тройке. Надо возвращать удачу.

В активе «Родины» лишь одна победа, добытая в конце июля. Подопечные Парфенова на предпоследнем месте. Ниже них — только «Велес». «Енисей» делит 3−4-е места с КАМАЗом.