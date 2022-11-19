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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Балтики» победили «Шинник» и вышли в лидеры Первой лиги

Калининградская «Балтика» переиграла дома ярославский «Шинник» в матче 19-го тура футбольной Первой лиги и вышла на чистое первое место в таблице.

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Источник: ФК "Балтика"

Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 65-й минуте сербский защитник Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и оторвалась на три балла от идущей второй владикавказской «Алании», которой предстоит провести в рамках тура выездной матч против красноярского «Енисея». «Шинник» (27 очков) занимает седьмую строчку.

«Балтика» начала нынешний сезон с поражения от московского «Велеса» (1:2) в первом туре, но с тех пор не проигрывает уже на протяжении 18 матчей подряд.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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