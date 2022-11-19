Футболисты «Балтики» победили «Шинник» и вышли в лидеры Первой лиги

Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 65-й минуте сербский защитник Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и оторвалась на три балла от идущей второй владикавказской «Алании», которой предстоит провести в рамках тура выездной матч против красноярского «Енисея». «Шинник» (27 очков) занимает седьмую строчку.