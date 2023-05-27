Казанский «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги
Команда в предпоследнем туре обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.
Команда в предпоследнем туре обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.
ТАСС, 27 мая. Казанский футбольный клуб «Рубин» дома со счетом 2:0 обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла в субботу в Казани.
Дублем в составе хозяев отметился Джоэль Фамейе (41-я, 53-я минуты). В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник «Рубина» Марат Апшацев.
Благодаря этой победе «Рубин» за тур до конца сезона обеспечил себе победу в Первой лиге. В активе казанского клуба теперь 68 очков, занимающая второе место калининградская «Балтика» набрала 64 очка. Обе команды гарантировали себе участие в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ по итогам сезона-2022/23 покинут московское «Торпедо», ставшее победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в прошлом году, и подмосковные «Химки».
«Динамо» в таблице Первой лиги идет седьмым с 46 очками, в заключительном туре команда примет владикавказскую «Аланию». «Рубин» в последнем туре на выезде сыграет с московской «Родиной».