Казанский «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги

Благодаря этой победе «Рубин» за тур до конца сезона обеспечил себе победу в Первой лиге. В активе казанского клуба теперь 68 очков, занимающая второе место калининградская «Балтика» набрала 64 очка. Обе команды гарантировали себе участие в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ по итогам сезона-2022/23 покинут московское «Торпедо», ставшее победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в прошлом году, и подмосковные «Химки».