«Черноморец» в восьмой раз в сезоне сыграл вничью
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты новороссийского «Черноморца» в восьмой раз в нынешнем сезоне Первой лиги завершили матч вничью, поделив очки с астраханским «Волгарем» в 12-м туре первенства.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты новороссийского «Черноморца» в восьмой раз в нынешнем сезоне Первой лиги завершили матч вничью, поделив очки с астраханским «Волгарем» в 12-м туре первенства.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Новороссийске, завершилась со счетом 1:1. На гол Ивана Маклакова (8-я минута) гости ответили мячом Егора Прошкина (43). На седьмой компенсированной минуте защитник «Волгаря» Евгений Шляков не реализовал пенальти.
«Черноморец», потерпевший в нынешнем сезоне два поражения, набрал 14 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России.
«Волгарь» продлил свою безвыигрышную серию в Первой лиге, которая идет с прошлого сезона, с 29 апреля, до 19 матчей. На счету астраханской команды 6 очков, она идет на последнем, 18-м месте.