«Черноморец» в восьмой раз в сезоне сыграл вничью

Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новороссийске, завершилась со счетом 1:1. На гол Ивана Маклакова (8-я минута) гости ответили мячом Егора Прошкина (43). На седьмой компенсированной минуте защитник «Волгаря» Евгений Шляков не реализовал пенальти.

«Черноморец», потерпевший в нынешнем сезоне два поражения, набрал 14 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России.