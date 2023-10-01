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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Черноморец» в восьмой раз в сезоне сыграл вничью

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты новороссийского «Черноморца» в восьмой раз в нынешнем сезоне Первой лиги завершили матч вничью, поделив очки с астраханским «Волгарем» в 12-м туре первенства.

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Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новороссийске, завершилась со счетом 1:1. На гол Ивана Маклакова (8-я минута) гости ответили мячом Егора Прошкина (43). На седьмой компенсированной минуте защитник «Волгаря» Евгений Шляков не реализовал пенальти.

«Черноморец», потерпевший в нынешнем сезоне два поражения, набрал 14 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России.

«Волгарь» продлил свою безвыигрышную серию в Первой лиге, которая идет с прошлого сезона, с 29 апреля, до 19 матчей. На счету астраханской команды 6 очков, она идет на последнем, 18-м месте.

Черноморец
1:1
Первый тайм: 1:1
Волгарь
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