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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Родина» и «Тюмень» не выявили победителя в матче 30-го тура Первой лиги

Закончился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Родина» и «Тюмень».

Родина
ТюменьПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФНЛ

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Анатолий Жабченко из Краснодара. Матч завершился со счётом 1:1.

На 38-й минуте автогол забил защитник «Тюмени» Никита Печенкин. На 68-й минуте нападающий гостей Илья Порохов сравнял счёт в матче.

После 29 матчей Первой лиги «Родина» набрала 45 очков и занимает пятое место. После аналогичного количества матчей в этом турнире «Тюмень» заработала 42 очка и расположилась на шестой строчке.

В нынешнем сезоне Первой лиги команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии «Тюмень» и «Родина» сыграли вничью со счётом 2:2.

Родина
1:1
Первый тайм: 1:0
Тюмень
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