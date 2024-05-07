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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Енисее» высказались о сокращении дисквалификации главному тренеру Тихонову

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о сокращении дисквалификации главному тренеру команды Андрею Тихонову.

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В «Енисее» высказались о сокращении дисквалификации главному тренеру Тихонову | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, рады, что изменили срок. Хоть что-то, это уже хорошо. Завтра Тихонов уже сможет руководить командой, на скамейке будет», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 7 мая, прошла апелляция по делу Тихонова, согласно которой дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре — условной.

Напомним, после матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3) Андрей Тихонов заявил, что арбитр Вера Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

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