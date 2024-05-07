В «Енисее» высказались о сокращении дисквалификации главному тренеру Тихонову | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, рады, что изменили срок. Хоть что-то, это уже хорошо. Завтра Тихонов уже сможет руководить командой, на скамейке будет», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 7 мая, прошла апелляция по делу Тихонова, согласно которой дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре — условной.