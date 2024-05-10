В махачкалинском «Динамо» раскрыли годовой бюджет клуба

«Какой бюджет “Динамо” на 2024 год? На сегодня более 500 миллионов рублей. Регион сохранит свой взнос в бюджет клуба, а мы будем работать со спонсорами. У нас очень хорошие цифры по охватам и приросту в Первой лиге, наш клуб является лидером.



Есть ли задержки по выплатам? Нет, все выплаты в команде и контрагентам производятся вовремя. С финансовой точки зрения у нас всё в порядке», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».