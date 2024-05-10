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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

В махачкалинском «Динамо» раскрыли годовой бюджет клуба

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о размере годового бюджета клуба.

Динамо МхПервая лига: таблица и календарь
В махачкалинском «Динамо» раскрыли годовой бюджет клуба | Источник: Чемпионат.com

«Какой бюджет “Динамо” на 2024 год? На сегодня более 500 миллионов рублей. Регион сохранит свой взнос в бюджет клуба, а мы будем работать со спонсорами. У нас очень хорошие цифры по охватам и приросту в Первой лиге, наш клуб является лидером.

Есть ли задержки по выплатам? Нет, все выплаты в команде и контрагентам производятся вовремя. С финансовой точки зрения у нас всё в порядке», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 31 матч. Подмосковные «Химки» занимают второе место, отставая на одно очко.

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