Экс-игрок «Зенита» заявил, что его обокрали на 10−15 миллионов евро

Молло, выступающий в четвертом по силе дивизионе Франции за клуб «Йер», заявил, что его агенты не только получали свои комиссионные, но также забирали часть его зарплаты и брали на его имя кредиты в банке, о чем он не знал. Также, по словам Молло, ему продали недействительный полис страхования жизни. В общей сложности футболист оценивает свои потери в сумму от 10 до 15 миллионов евро.

«Когда ложь хорошо составлена с помощью правильных людей, это придает истории правдоподобность. В течение нескольких лет мной манипулировали несколько человек, банки, нотариусы. И каждый раз, когда я был близок к тому, чтобы узнать истину, всегда случалась новая постановка. Люди не понимают, как я мог доверять кому-то, кто в конце концов предал меня. Но когда ты работаешь с ним десять лет, когда этот человек ест за столом твоих родителей, целует твоих племянников, ты, конечно, веришь», — рассказал Молло, которого цитирует francetvinfo.fr со ссылкой на CARRÉ.

«Меня обманывали всю мою карьеру, я понял это только три года назад. Я до сих пор не понимаю, почему они это сделали. Я часто просыпаюсь по ночам, не могу заснуть. Мое счастье состоит в моей семье. Деньги никогда не управляли моей жизнью, но я шел на жертвы. Эти деньги предназначались даже не мне, а моей семье, чтобы все были счастливы», — добавил игрок.