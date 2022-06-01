«Локомотив» за год потерял более двух миллиардов. Это худший показатель РПЛ
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Убытки московского «Локомотива» превысили два миллиарда рублей за 2021 год, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Убытки московского «Локомотива» превысили два миллиарда рублей за 2021 год, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Организация опубликовала ключевые финансовые показатели клубов за 2021 год. Согласно данным, убытки железнодорожников составили 2,282 млрд рублей. Также в тройку по этому показателю вошли московские клубы «Спартак» (1,034 млрд) и ЦСКА (980 млн рублей). Чемпион России «Зенит» потерял 165 млн рублей по итогам 2021 года.
Наибольшую прибыль в размере 1,185 млрд рублей получил казанский «Рубин», вылетевший в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
РФС публикует финансовые показатели клубов в соответствии с правилами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по лицензированию и финансовому «фэйр-плей» с 31 мая 2019 года.