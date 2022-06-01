«Локомотив» за год потерял более двух миллиардов. Это худший показатель РПЛ

Организация опубликовала ключевые финансовые показатели клубов за 2021 год. Согласно данным, убытки железнодорожников составили 2,282 млрд рублей. Также в тройку по этому показателю вошли московские клубы «Спартак» (1,034 млрд) и ЦСКА (980 млн рублей). Чемпион России «Зенит» потерял 165 млн рублей по итогам 2021 года.