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22:40 (мск), источник: Sport24

«Сочи» оформил трансфер нападающего «Крыльев Советов» Сарвели

«Сочи» объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.

Крылья Советов
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Источник: vk.com/fckssamara

24-летний футболист будет выступать за сочинский клуб под 11-м номером.

В минувшем сезоне Сарвели забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах РПЛ, а в марте вызывался на учебно-тренировочный сбор национальной команды России.

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