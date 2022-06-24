«Сочи» оформил трансфер нападающего «Крыльев Советов» Сарвели
«Сочи» объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.
Крылья Советов
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«Сочи» объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.
24-летний футболист будет выступать за сочинский клуб под 11-м номером.
В минувшем сезоне Сарвели забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах РПЛ, а в марте вызывался на учебно-тренировочный сбор национальной команды России.