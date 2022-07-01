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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чешский футболист приостановил контракт со «Спартаком»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Чешский полузащитник Алекс Крал уведомил московский «Спартак» о приостановке контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 24-летним чехом приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока. Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм».

Крал выступал за «Спартак» с августа 2019-го по август 2021 года. Он провел в составе «красно-белых» 60 матчей, отметившись шестью голевыми передачами. В сезоне-2021/22 полузащитник провел шесть матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока сборной Чехии со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

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