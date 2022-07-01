Чешский футболист приостановил контракт со «Спартаком»

Контракт с 24-летним чехом приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока. Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм».

Крал выступал за «Спартак» с августа 2019-го по август 2021 года. Он провел в составе «красно-белых» 60 матчей, отметившись шестью голевыми передачами. В сезоне-2021/22 полузащитник провел шесть матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока сборной Чехии со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.