ЦСКА и «Спартак» возглавили турнирную таблицу по итогам 4-го тура РПЛ, «Локомотив» — 14-й

Лидерство сохраняют ЦСКА и «Спартак», которые в 4-м туре одержали победы. «Армейцы» разгромили «Факел» со счётом 4:1, а «Спартак» обыграл «Урал» (2:0). Московские клубы набрали по 10 очков, у них одинаковые показатели (10−3 по забитым и пропущенным).

На третье место вышел ФК «Сочи», обыгравший «Пари НН» со счётом 2:1. У южан девять очков. Далее располагается «Зенит», потерявший очки в гостевом матче с «Ахматом» (0:0). У чемпиона России в настоящее время восемь очков.

Столько же баллов набрали «Динамо» и «Ростов». Москвичи в матче 4-го тура обыграли «Крылья Советов» (2:0), а «Ростов» был сильнее «Оренбурга» (2:1). Следом располагаются «Химки» и «Краснодар». Подмосковные футболисты в 4-м туре обыграли «Торпедо» со счётом 3:1, а южане разгромили «Локомотив» (3:0).