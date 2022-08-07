«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Роберто Фернандес (13-я минута) и Вячеслав Грулев (60). У «Крыльев Советов» на 83-й минуте отличился Максим Витюгов, но гол был отменен после видеопросмотра из-за игры рукой.

Фернандес впервые отметился голом в составе бело-голубых, этот матч стал вторым для парагвайского защитника после перехода в московский клуб.

«Динамо» с восемью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с четырьмя очками располагаются на десятой позиции.