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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 7 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 2:0 победил самарские «Крылья Советов» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Самаре.

Динамо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Роберто Фернандес (13-я минута) и Вячеслав Грулев (60). У «Крыльев Советов» на 83-й минуте отличился Максим Витюгов, но гол был отменен после видеопросмотра из-за игры рукой.

Фернандес впервые отметился голом в составе бело-голубых, этот матч стал вторым для парагвайского защитника после перехода в московский клуб.

«Динамо» с восемью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с четырьмя очками располагаются на десятой позиции.

В следующем туре «Динамо» 13 августа примет дома «Краснодар». «Крылья Советов» в этот же день в гостях встретятся с московским «Локомотивом».

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