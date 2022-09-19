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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» собрался в первую лигу? У руководителей конфликт с футболом

«У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом», — крылатая фраза Юрия Семина об Ольге Смородской.

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Источник: Спорт-Экспресс

Тогда болельщикам казалось, что хуже руководителя быть не может. Теперь многие фанаты признаются — может.

При Ольге Юрьевны хотя бы были выиграны Кубок страны и бронзовые медали. Не бог весть что за шесть лет, однако как-то совершенно не верится, что подобное возможно при Александре Плутнике и Томасе Цорне, даже если им дать десятилетие. Потому что у них слишком много решений, которые против футбола.

1) Переподписать контракт с Марко Николичем, чтобы уволить после первого же поражения в 10-м (!) туре с отступными в три миллиона евро, — против футбола.

2) Разработать стратегию за 100 миллионов рублей, вся суть которой заключается в словах «надо играть лучше и зарабатывать больше», а целью всерьез ставится победа в Лиге чемпионов, — обман футбола.

Источник: РИА "Новости"

3) Отпустить бесплатно одного из лучших воспитанников последних лет Мухина, полностью провалив переговоры, — против футбола.

4) Уступить «Вильярреалу» другого сильного воспитанника Иосифова, провалив переговоры, — против футбола.

5) Не подписать бесплатно Тикнизяна в момент завершения контракта с ЦСКА, а дождаться продления и выкупить за пять миллионов евро — против футбола.

Источник: РИА "Новости"

6) Покупка за 7 миллионов евро Марадишвили — против футбола.

7) Покупка за 2 миллиона евро Ненахова, когда в команде на этой позиции есть Живоглядов, а также растет отличный собственный воспитанник Сильянов, которого отправляют в аренду, — против футбола.

8) Закрытие «Казанки», бесперебойно поставлявшей воспитанников в основу (10 игроков за несколько лет), — против футбола.

Источник: РИА "Новости"

9) Повесить на трибуны за воротами футболку с 12-м номером, выказывая уважение болельщикам, а потом отдать номер 19-летнему албанскому новичку Митаю — против футбола.

10) Назначить двух тренеров (Комппера и Циннбауэра), каждый из которых считал себя главным и тянул одеяло на себя, — против футбола.

Источник: РИА "Новости"

Это десяток самых ярких примеров. Список можно продолжать долго, вспоминая, что культовый 10-й номер Лоськова после долгого перерыва ввели в обращение ради арендованного ноунейма без мотивации Анджорина. Или как того же Лоськова вместе с Пашининым выставляли из тренерского штаба. Можно пройтись более детально по селекции, в которую за полтора года вложено 55 миллионов (при выручке в 23), но трансферная стоимость состава за последний год не возросла, а упала со 107 миллионов до нынешних 73.

Но и десяти перечисленных пунктов достаточно, чтобы понять причины нынешнего турнирного положения клуба — на 12-м месте в одном очке от зоны переходных матчей. При таком управлении «Локомотив» всерьез рискует вылететь в первую лигу.

Потому что у руководителей, судя по всему, конфликт с футболом.

Автор: Константин Алексеев

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